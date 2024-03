© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie democratiche in Ohio. Le proiezioni preliminari dell’emittente “Nbc News” ne hanno decretato la vittoria a pochi minuti dalla chiusura dei seggi. Biden ha già conquistato il numero di delegati necessario per aggiudicarsi la nomination ufficiale del partito, alla convention di questa estate. (Was)