Difesa: segretario Usa riceverà omologo israeliano la prossima settimana, focus su Gaza

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, incontrerà al Pentagono l’omologo israeliano, Yoav Gallant, la prossima settimana. Lo ha riferito un funzionario statunitense anonimo all’emittente “Cnn”, aggiungendo che il colloquio sarà incentrato sul conflitto nella Striscia di Gaza. “In agenda ci sono diversi temi: dalle trattative per liberare gli ostaggi ancora in mano ad Hamas alla necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile, fino all’importanza di garantire la sicurezza dei rifugiati che si trovano nella città di Rafah”, ha detto la fonte. (Was)