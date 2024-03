Usa: Trump vince le primarie repubblicane in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane in Florida. Stando alle proiezioni preliminari dell’emittente “Nbc News”, pubblicate con il 77 per cento dei voti già conteggiati, Trump si è aggiudicato l’80,4 per cento delle preferenze. Nello Stato si tengono solo le primarie repubblicane, dopo che i 224 delegati democratici della Florida sono già stati assegnati a Joe Biden il 6 marzo scorso. Il Partito democratico statale ha infatti deciso di includere solo il nome del presidente nella scheda, e in base alle leggi della Florida le elezioni con un solo candidato vengono assegnate in automatico. (Was)