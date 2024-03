Usa: Biden in Arizona per raccogliere fondi, focus sull'elettorato latinoamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato in Arizona, uno degli Stati Usa che ieri hanno tenuto le primarie in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Biden, impegnato in una campagna per la raccolta di fondi a sostegno della sua rielezione alla Casa Bianca, ha approfittato della visita per corteggiare l'elettorato latinoamericano dello Stato: "Siete in larga parte la ragione per cui ho battuto Donald Trump", ha detto Biden durante un evento a Phoenix, riferendosi alla sua vittoria in Arizona alle elezioni presidenziali del 2020. "Ho un gran bisogno di voi", ha aggiunto Biden, prima di puntare l'indice contro Trump accusandolo di razzismo per i passati commenti dell'ex presidente in merito all'immigrazione irregolare dall'America latina. "A Trump interessano solo i ricchi", ha detto il presidente Usa. La campagna elettorale del presidente ha lanciato un programma nazionale per mobilitare il voto dell'elettorato latinoamericano, che nel 2020 ha dimostrato di essere meno monoliticamente schierato in favore dei Democratici, ed anzi, in alcuni Stati - come la Florida - ha sostenuto in forze l'ex presidente Trump. Gli ultimi sondaggi danno Biden in svantaggio in Arizona e in Nevada: secondo Decision Desk Hq, in entrambi gli Stati Trump gode di un vantaggio superiore a cinque punti percentuali. (Was)