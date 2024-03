Malesia: banca centrale prevede crescita Pil tra il 4 e il 5 per cento nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia non ignora, né prende alla leggera il calo del valore della valuta locale, il ringgit, e si sta impegnando per risolvere il problema assicurando che gli investimenti nel Paese restino stabili. Lo ha assicurato alla fine del mese scorso il primo ministro Anwar Ibrahim durante un incontro al Centro finanziario internazionale di Kuala Lumpur. Il capo del governo malesiano ha detto di aver istruito la banca centrale perché la situazione venga monitorata costantemente e di aver invitato ministri e autorità, incluso il consiglio per gli investimenti, a riunirsi con cadenza quotidiana per fronteggiare la questione. “È preoccupante. Ma guardate ai dati sugli investimenti: sono i più alti nella storia del Paese, l’inflazione continua a rallentare, la disoccupazione è in calo e la crescita è sostenuta rispetto ai nostri vicini”, ha sottolineato Anwar. “Credo – ha aggiunto – che dovremmo avere una visione completa della capacità di crescita del Paese. Quel che per me è più rassicurante sono i dati sugli investimenti”. (segue) (Fim)