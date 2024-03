Malesia: banca centrale prevede crescita Pil tra il 4 e il 5 per cento nel 2024 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la spesa delle famiglie malesiane è stata sostenuta dalle migliori condizioni di mercato e dal rallentamento dell'inflazione, che nel quarto trimestre si è attestata all'1,6 per cento. Nel 2022 la Malesia era cresciuta dell'8,7 per cento, grazie anche alla ripresa globale dalla pandemia di Covid-19. Questa settimana anche Singapore ha rivisto al ribasso il dato relativo alla crescita della sua economia nel 2023, dall'1,2 per cento all'1,1 per cento del Pil su base annua. La correzione del dato riflette il deludente andamento delle esportazioni nel mese di dicembre. (Fim)