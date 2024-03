Brasile-Israele: governatori incontrano Herzog e Netanyahu, chiediamo scusa per le parole di Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori degli Stati di San Paolo e Goias (Brasile), Tarcisio de Freitas e Ronaldo Caiado, hanno incontrato oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog, trasmettendo loro le scuse per "l'infelice" discorso del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che ha paragonato la guerra in corso con l'Olocausto. "Sappiate che sarete sempre i benvenuti nel nostro Stato", ha scritto Caiado in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'incontro è parte dell'agenda dei governatori, invitati al Paese mediorientale dal governo locale e dalle organizzazioni civili. L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sarebbe stato invitato direttamente da Netanyahu attraverso una lettera personale, ma non ha potuto viaggiare perché ha avuto il passaporto sequestrato dalla Polizia federale brasiliana (Pf) nell'ambito dell'operazione "Tempus veritatis", che indaga sul presunto colpo di Stato organizzato per non riconoscere le elezioni del 2022. Il governatore di San Paolo ha affermato che durante la riunione con Herzog, sono stati trattati temi che riguardano la "possibilità di cooperazione in agricoltura, innovazione e tecnologia per la sicurezza pubblica". Freitas ha anche ringraziato, in un messaggio sul proprio profilo X, alla comunità ebraica a San Paolo per "il lavoro e il sostegno", rispondendo "ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno". (segue) (Brs)