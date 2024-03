Venezuela-Italia: incaricato d'affari De Vito riceve ministro Esteri Gil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Umberto De Vito, capo missione dell'ambasciata italiana a Caracas, ha sostenuto oggi un "fruttuoso incontro di lavoro" con il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil. I due, si legge in un messaggio dell'ambasciata, hanno "riaffermato le relazioni storiche che uniscono i popoli di Italia e Venezuela, sottolineando il ruolo costruttivo della comunità italiana come componente centrale della società venezuelana e il suo contributo in qualificati settori produttivi. La rappresentanza italiana, si legge ancora, "lavora per il rafforzamento delle relazioni bilaterali in tutti gli ambiti, attraverso il dialogo il rispetto reciproco". "È un grande onore rappresentare l'Italia in Venezuela, un Paese meraviglioso di cui voglio esplorare la natura e la diversità. Ci sono molti posti con un grande potenziale turistico e sono fiducioso che la stabilizzazione e le migliori condizioni di sicurezza potranno attrarre molti turisti stranieri, specialmente dall'Italia, a beneficio dell'economia nazionale", ha detto De Vito dopo aver modificato i consigli di viaggio sul Paese nella pagine "Viaggiare sicuri" del ministero degli Esteri. "Concrete opportunità di scambio e di investimenti, grazie alla complementarietà dei due sistemi produttivi, ci sono anche nel settore economico, energetico e imprenditoriale", prosegue la nota. "Nel 2024 l'Ambasciata promuoverà diverse manifestazioni con questo obiettivo, promuovendo inoltre la 'Diplomazia dello sport' con eventi di ampio respiro". (Vec)