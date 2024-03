Cuba: presidente Diaz-Canel attacca gli Usa, governo genocida ed egemone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, ha accusato gli Stati Uniti di portare avanti una “politica interventista” nei confronti dell’isola e dei suoi cittadini. Durante una intervista all’Avana con l’emittente “Nbc News”, il presidente ha commentato le recenti proteste di piazza per la mancanza di cibo ed elettricità, dopo che il governo cubano ha accusato le autorità di Washington di essere “direttamente responsabili” per la situazione economica nel Paese, attraverso l’imposizione di sanzioni. Dopo che il ministero degli Esteri di Cuba ha convocato l’incaricato Usa nel Paese, e dopo che il dipartimento di Stato ha definito le accuse “assurde”, Diaz-Canel ha affermato che le autorità di Washington “sono sempre in cerca di giustificazioni: l’unica cosa assurda è l’embargo illegale che hanno imposto al nostro Paese per 65 anni”. Per il presidente, le sanzioni Usa sono la causa diretta delle proteste. “Siamo liberi, sovrani e indipendenti, e continueremo a portare avanti la nostra rivoluzione nonostante l’embargo sempre più stringente, e nonostante l’inserimento del nostro Paese in una lista che solo un governo genocida ed egemone come quello statunitense avrebbe potuto inventare”, ha continuato. (Was)