Kosovo: agenti di polizia sequestrano medicinali in farmacie di Mitrovica e Zvecan

- Alcuni agenti di polizia kosovari hanno sequestrato una grande quantità di medicinali in due farmacie a Zvecan e Mitrovica. Lo ha riferito la stampa serba. La merce, del valore di diverse migliaia di euro, è stata portata negli uffici della dogana. La polizia kosovara ha confermato di aver chiesto l'aiuto degli agenti della dogana nei controlli, per verificare se le farmacie vendessero medicine senza la documentazione necessaria. In un comunicato, l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo ha affermato che in questo modo "si impedisce il già difficile accesso ai medicinali e il loro approvvigionamento nel nord della provincia". "Dopo aver causato un disastro umanitario abolendo le transazioni di pagamento in dinari, Kurti (premier del Kosovo) ora vuole lasciare il popolo serbo nel nord del Kosovo senza i medicinali necessari e creare così condizioni di vita insopportabili per la popolazione serba". (Seb)