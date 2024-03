© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- VARIENell'ambito del convegno "Don Peppe Diana: per amore del mio popolo. Il contesto, l'impegno e l'eredità pastorale di un martire", sarà presentato il libro “La Chiesa ai tempi della corruzione sistemica” di don Marcello Cozzi; con l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Francesco Savino, il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, il sindaco di Napoli, professor Gaetano Manfredi, il parlamentare del Movimento 5 stelle Federico Cafiero De Raho, già procuratore aggiunto di Napoli. Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale (Sez. San Tommaso) in viale Colli Aminei 2 - Napoli (ore 9.30).Seminario su "L'inclusione scolastica: percorsi, opportunità, risorse” organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L'incontro sarà aperto dal direttore generale dell'Usr per la Campania, Ettore Acerra, e vedrà la partecipazione di Giuseppe Recinto, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di Maurizio Sibilio, Prorettore dell'Università degli Studi di Salerno, di Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, di Paola Aiello, direttrice dell'Alta Scuola di Formazione degli insegnanti dell'Università degli Studi di Salerno, di Lucio Cottini, professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale dell'Università degli Studi di Urbino. Sala Newton di Città della Scienza - Napoli (ore 9.30).Conferenza sul tema "La Difesa per l' empowerment femminile". Interviene la sottosegretaria alla Difesa, con delega alle pari opportunità, Isabella Rauti. Saranno collegati alla conferenza le missioni in Kosovo, Libano Somalia - dove i contingenti delle Forze Armate sostengono le donne attraverso progetti di cooperazione civile-militare - e nave Margottini della Marina, comandata da una ufficiale donna. Comando Forze operative Sud dell’Esercito in piazza del Plebiscito 33 - Napoli (ore 10).Convegno sui disturbi alimentari 'Ti sia l'alimento farmaco'. Intervengono Gennaro Rispoli direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, Concetta Del Piano responsabile medico Uoc Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Palma segretario generale Assoittica Italia, Giulio Corrivetti direttore del Dipartimento Salute mentale di Salerno. Seguirà la presentazione dei lavori scolastici a cura di Carmen Caccioppoli ed Eliana Troise con gli alunni dell'Isis Elena di Savoia - Diaz Biotecnologie Sanitarie e dell'Ipseoa Cavalcanti. Conclude l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Ex ospedale della Pace in via dei Tribunali, 227 - Napoli (ore 10). (Ren)