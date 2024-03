Kosovo: installati cartelli stradali nel nord in albanese e serbo, rimosso cirillico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture del Kosovo e la polizia kosovara hanno iniziato oggi a posizionare i segnali di indicazione stradale nel nord del Kosovo. Le insegne sono scritte in due lingue: prima l’albanese, poi il serbo. Il cirillico, invece, è stato rimosso. Gli operai hanno provveduto a rimuovere i segnali stradali che finora erano scritti in cirillico e poi in serbo, secondo l'alfabeto latino. Lo riferisce il portale in lingua serba “Kossev”. Già due anni fa alcune istituzioni nel centro di Pristina avevano deciso di eliminare le insegne in alfabeto cirillico. Ora, con la nuova leadership albanese nel nord del Paese è arrivato un nuovo cambiamento linguistico.(Seb)