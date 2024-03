Kosovo-Serbia: Petkovic su eliminazione toponimi cirillico, non si può spezzare legame con origini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, "non può spezzare il legame indissolubile dei cittadini serbi con il loro Paese". Lo ha affermato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, in merito alla rimozione dei segnali stradali in alfabeto cirillico. Lo riporta la stampa di Belgrado. Nel nord del Kosovo, lungo l'autostrada principale che da Mitrovica porta al valico amministrativo di Jarinje, tra Serbia e Kosovo, è in corso la sostituzione dei cartelli stradali già esistenti. I toponimi in serbo scritti in alfabeto cirillico sono rimpiazzati con nuove insegne in albanese e serbo, ma in alfabeto latino. La sostituzione viene effettuata per ordine del ministero delle Infrastrutture di Pristina. Per ora non c'è conferma se ci saranno sostituzioni dei cartelli, con i nomi delle vie, anche nei quattro Comuni del Nord a maggioranza serba di Mitrovica, Zvecan, Leposavic e Zubin Potok. Il gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo (Lista serba) ha invitato i rappresentanti internazionali "a condannare pubblicamente questo comportamento e la violazione dei diritti del popolo serbo alla lingua, alla scrittura e al diritto di usare toponimi che usano da secoli".(Seb)