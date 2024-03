Kosovo: Kurti incontra Escobar, Usa al fianco di Pristina, tenere conto esigenze comunità serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha incontrato il primo ministro kosovaro Albin Kurti, cui ha garantito il massimo impegno a sostegno di Pristina, sebbene vi siano delle problematiche legate al trattamento della comunità serba. "Gli Stati Uniti restano il partner più impegnato del Kosovo, ma devo dire che le relazioni presentano alcune sfide, e queste sfide derivano dal trattamento che viene riservato oggi alla comunità serba. La decisione della Banca centrale kosovara (di vietare le transazioni in dinari) ha causato difficoltà per alcuni cittadini di questo Paese. Siamo preoccupati, continueremo a lavorare su questo tema, è una questione umanitaria urgente che deve essere affrontata immediatamente e spero che il governo sia pronto, flessibile nelle discussioni in sede dialogo martedì'', ha detto Escobar. L’inviato ha aggiunto che si è congratulato con il primo ministro per la decisione sulle proprietà del Monastero di Decani, decisione difficile ma necessaria. "Abbiamo avuto un'ottima discussione, il primo ministro ha promesso che prenderà delle decisioni sulle proposte che gli abbiamo presentato", ha aggiunto l’inviato Usa. (segue) (Alt)