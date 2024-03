Kosovo: von Cramon, manca la volontà politica di progredire nell'integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo del Kosovo manca la volontà politica di progredire nel percorso d'integrazione europea. Lo ha detto la relatrice per il Kosovo al Parlamento europeo, Viola von Cramon, in un'intervista all'agenzia di stampa bulgara “Bta”. Il governo kosovaro "ha chiesto di diventare membro del Consiglio d'Europa e dell'Ue, ma non sono stati fatti i passi necessari per fare passi avanti su queste richieste", ha detto von Cramon. "Il Kosovo vuole diventare membro della Nato, dell'Ue e del Consiglio d'Europa, ma se qualcuno conosce le regole del club, dovrebbe giocare con quelle regole invece di infrangerle", ha aggiunto la parlamentare europea. "Il governo del Kosovo attualmente non sta rendendo la vita dei cittadini più facile; sta inviando segnali molto contrastanti. I partner internazionali sono stanchi dell'inerzia di Pristina, e questo ha portato l'anno scorso all'introduzione di misure punitive da parte dell'Ue", ha aggiunto von Cramon. "Tutti sono d'accordo sulla necessità di una conclusione positiva del dialogo per la normalizzazione dei rapporti Belgrado-Pristina", ha sottolineato la relatrice. (segue) (Seb)