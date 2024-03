Kosovo: von Cramon, manca la volontà politica di progredire nell'integrazione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe molto più facile per tutti se il Kosovo affermasse di aver soddisfatto tutti i requisiti e di soddisfare tutti i criteri; allora l'Ue e i partner internazionali eserciterebbero una forte pressione sulla Serbia affinché faccia la sua parte. Ma il Kosovo non sta agendo, per questo motivo è estremamente facile per il presidente serbo Aleksandar Vucic dire che non ha senso investire capitale politico se non c'è interesse per i progressi del Kosovo", ha aggiunto l'eurodeputata. Von Cramon ha commentato anche la decisione della Banca centrale del Kosovo che ha disposto che le transazioni in contanti dovranno essere effettuate in euro. "Il Kosovo come stato sovrano ha il diritto di decidere quale valuta utilizzare, ma il modo in cui ha cercato di attuare tale decisione è problematico", ha detto von Cramon. "Non hanno informato della decisione le persone che sarebbero state colpite, non hanno diffuso l'informazione in serbo sulla decisione e non hanno avuto luogo le consultazioni", ha sottolineato la parlamentare europeo. (Seb)