- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, illustra il lavoro di un anno della giunta nel corso di una conferenza stampa dal titolo “Lazio Anno Uno”. Oltre al presidente Rocca, parteciperanno tutti gli assessori. Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 11)- Il presidente Francesco Rocca incontra una delegazione di studenti universitari.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 16) (segue) (Rer)