Premierato: La Russa, lo valuto positivamente, non limita poteri Presidente Repubblica

- La riforma del premierato “la valuto positivamente, perché da sempre ho ritenuto che fosse un bene per l’Italia avviarsi verso una forma di Repubblica presidenziale o semipresidenziale”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Tg2 Post. “Il governo – ha proseguito – ha tentato di fare un nuovo progetto di elezione del presidente del Consiglio per sperare che questo servisse a trovare una maggiore condivisione con le forze di opposizione, ma così non è”. Se il premierato limita i poteri del Presidente della Repubblica? “Assolutamente no, anche perché il Presidente della Repubblica ha sempre nominato il capo del partito che ha avuto maggiori voti, salvo quando ci fosse un risultato incerto”, ha concluso La Russa. (Rin)