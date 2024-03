Brasile-Israele: governatori incontrano Herzog e Netanyahu, chiediamo scusa per le parole di Lula (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo, il governo del Brasile ha convocato in patria "per consultazioni" l'ambasciatore, denunciando anche il "trattamento" riservato al diplomatico. La comunicazione fatta al museo dell'Olocausto, , scrive "G1" citando fonti diplomatiche, sarebbe stata una strategia per "umiliare" l'ambasciatore, anche perché, viene evidenziato, la riunione tra Katz e Meyer si sarebbe dovuta tenere al ministero degli Esteri. Da ultimo, secondo "Cnn" Brasil, il governo del Brasile starebbe valutando la possibilità di prolungare "a tempo indeterminato" la permanenza in patria di Meyer. L'ambasciatore è rientrato in Brasile settimana scorsa e non avrebbe ancora incontrato Lula, tenendo solo un incontro breve con il cancelliere brasiliano, Mauro Vieira. La sede diplomatica di Tel Aviv è al momento retta dall'incaricato d'affari, Fabio Moreira Farias. (Brs)