Premierato: Messina (Fd'I), sinistra ha paura di non poter governare senza vincere elezioni?

- "Per noi il popolo è sovrano. Il premierato è nel programma del centrodestra e il centrodestra - vorrei ricordare alla sinistra - ha vinto le elezioni". Lo ha dichiarato il vice presidente vicario di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, a Tg2 Post. "Avendo vinto le elezioni - ha proseguito - vogliamo mantenere il patto con gli italiani. La riforma entrerà in vigore nel 2028, probabilmente vincerà la Meloni, è ciò che temono i colleghi dell'opposizione? O si nascondono dietro il fatto che non potranno più governare senza essere eletti, cosa che hanno fatto negli ultimi 11 anni". (Rin)