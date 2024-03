Terna: Moody’s conferma rating Baa2 con outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna, Moody's Investor Service (Moody's) ha confermato il rating di lungo termine di Terna S.p.A. (Terna) a Baa2 con outlook stabile, un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana. Lo riferisce Terna in una nota. La valutazione dell'Agenzia – si legge – arriva in seguito alla presentazione del Piano Industriale 2024-2028, con gli investimenti più alti mai registrati nella storia di Terna, volto a rafforzare il ruolo centrale della Società quale abilitatore della transizione energetica e di un sistema elettrico sempre più articolato, sostenibile e innovativo. (Com)