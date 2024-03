Bari: Schlein, scelta Piantedosi sembra molto politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rimaniamo basiti rispetto alle modalità con cui il ministro Piantedosi ha annunciato la nomina della Commissione per la verifica dello scioglimento del comune di Bari”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. “Una scelta – prosegue – che arrivando a tre mesi dalle elezioni sembra molto politica, facendo seguito all’iniziativa di alcuni parlamentari della destra e di due membri del governo e non avendo nemmeno esaminato la documentazione presentata dall’amministrazione del sindaco Decaro". "Non si era mai visto ed è molto grave”, conclude Schlein. (Rin)