Argentina: ministro Difesa, impegno contro traffico di droga è "incrollabile"

22 luglio 2021

- Il governo dell'Argentina porta avanti un "impegno incrollabile nella lotta contro il traffico di droga". Lo ha detto il ministro della Difesa, Luis Petri nel corso di un'operazione in cui sono state schierate a Rosario truppe dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare per fornire sostegno alle forze di sicurezza nella lotta contro il traffico di droga. "C'è un impegno incrollabile nella lotta al traffico di droga. E nel caso delle Forze armate, l'impegno incrollabile, come stabilito dalla legislazione attuale, si basa sul sostegno con i mezzi di cui dispongono", ha affermato il ministro. "Tutte le risorse disponibili sia delle Forze di sicurezza che delle Forze armate, nel quadro della Legge sulla sicurezza interna, saranno utilizzate per garantire la tranquillità e la pace a Rosario", ha sottolineato Petri. (segue) (Abu)