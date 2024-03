Usa: seggi chiusi in Ohio, lo Stato può essere determinante per controllo del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seggi chiusi in Ohio, dove i cittadini hanno votato per le primarie in vista delle elezioni presidenziali e del rinnovo di uno dei seggi dello Stato al Senato federale. L’Ohio rappresenta uno Stato tradizionalmente conteso, e a novembre potrebbe essere determinante per stabilire chi avrà il controllo della camera alta del Congresso. Gli occhi sono puntati sulle primarie repubblicane per il Senato, con tre candidati che si sfidano per conquistare il seggio attualmente occupato dal democratico Sherrod Brown. Meno attesa per le primarie in vista delle elezioni presidenziali, dal momento che Joe Biden e Donald Trump hanno già conquistato il numero dei delegati necessario ad aggiudicarsi la nomination dei rispettivi partiti alle convention di questa estate. (Was)