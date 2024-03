Usa: candidato di Trump vince primarie in Ohio per seggio del senatore democratico Brown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore statunitense Bernie Moreno ha vinto le primarie repubblicane in Ohio, in vista delle elezioni per rinnovare parte dei seggi del Senato federale a novembre. Moreno, di origini colombiane, è il candidato sostenuto dall’ex presidente Donald Trump, e in base alle proiezioni preliminari ha sconfitto Frank LaRose, segretario di Stato dell’Ohio, e Matt Dolan, un senatore statale. Stando ai dati aggiornati, con il 27 per cento dei voti già conteggiati, Moreno ha ottenuto il 43,1 per cento delle preferenze, contro il 35,8 e il 21,1 per cento di Dolan e LaRose. Con la vittoria di oggi, l’imprenditore correrà per il seggio attualmente occupato dal democratico Sherrod Brown al Senato federale. (Was)