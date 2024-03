Imprese: Terna, investimenti da 16,5 miliardi, focus su innovazione e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano industriale 2024-2028 di Terna gli investimenti complessivi sono pari a 16,5 miliardi di euro, “i più alti nella storia del Gruppo”. Di questi, circa 2 miliardi di euro andranno in innovazione e digitalizzazione per abilitare la twin transition, energetica e digitale. È previsto, inoltre, un incremento degli investimenti per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, fino a complessivamente a 10,8 miliardi di euro. “Sono orgogliosa di presentare il Piano Industriale con gli investimenti più alti mai registrati nella storia di Terna” afferma Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, in occasione del Capital Markets Day 2024, che si è tenuto oggi a Milano. L’ad ha definito il Piano “sfidante”, costituito da investimenti da 16,5 miliardi di euro in cinque anni, “con circa l’80 per cento delle opere già autorizzate e oltre il 70 per cento già coperto da contratti con i fornitori” ha spiegato. Lo sviluppo della rete “dovrà essere inevitabilmente accompagnato da una significativa crescita delle tecnologie digitali per sostenere e accelerare il processo di transizione energetica del Paese: una Twin Transition, energetica e digitale, garantirà una transizione più rapida, sostenibile, giusta e inclusiva per tutti i nostri stakeholder” ha evidenziato l’ad di Terna. (segue) (Rem)