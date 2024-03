Imprese: Terna, investimenti da 16,5 miliardi, focus su innovazione e digitalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al Piano, il Gruppo ha presentato i risultati finanziari con cui ha chiuso il 2023. Ricavi a 3.186,7 milioni di euro crescendo del 7,5 per cento, Ebitda a 2.168,6 milioni di euro con un +5,3 per cento). L’Utile netto del Gruppo sale a 885,4 milioni di euro, con una crescita del +3,3 per cento. Gli investimenti a 2.290,0 milioni di euro (1.756,8 milioni nel 2022, +30,4 per cento). L’Indebitamento finanziario netto ammonta a 10.494,3 milioni di euro, dai 8.576,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Il Dividendo 2023 di Terna è pari a 33,96 centesimi di euro per azione, +8 per cento rispetto al 2022, in linea con la dividend policy. I risultati ottenuti nel 2023 “confermano l’eccellenza del lavoro svolto dalle persone di Terna e il loro grande merito nel conseguimento degli obiettivi del Gruppo, generando ulteriore valore per gli azionisti e contribuendo allo sviluppo del Paese” ha commentato Di Foggia. (segue) (Rem)