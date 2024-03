Brasile-Israele: governatori incontrano Herzog e Netanyahu, chiediamo scusa per le parole di Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il ministro degli Esteri, Israel Katz, aveva comunicato che Tel Aviv definiva il presidente del Brasile "persona non grata". Notizia che Katz, figlio di sopravvissuti all'Olocausto, consegnava alle telecamere al termine di un incontro con l'ambasciatore brasiliano, Frederico Meyer, il memoriale israeliano dell'Olocausto (Yad Vashem). "Non dimenticheremo né perdoneremo. È un grave attacco antisemita. A nome mio e dei cittadini israeliani, dite al presidente Lula che è persona non grata in Israele finché non si riprenderà la situazione". Il capo della diplomazia israeliana ha aggiunto: "Ti ho portato in un luogo che testimonia più di ogni altra cosa ciò che i nazisti e Hitler hanno fatto agli ebrei, compresi i membri della mia famiglia. Il paragone tra la giusta guerra di Israele contro Hamas e le atrocità di Hitler e dei nazisti è una vergogna". (segue) (Brs)