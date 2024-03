Stellantis: accordo con Stato della California per ridurre emissioni di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con la California Air Resources Board (Carb), l’agenzia californiana per la tutela della qualità dell’aria. L’intesa testimonia l’impegno dell’Azienda nel raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030. Nell’ambito della partnership con Carb, Stellantis si è impegnata ad aumentare ulteriormente la sua offerta nel mercato dell’elettrificazione, promuovendo iniziative per informare i clienti e i concessionari statunitensi sui vantaggi delle vetture elettriche. L’accordo prevede la collaborazione con Veloz, azienda leader nella promozione di progetti di sensibilizzazione sui veicoli elettrici, così come la fornitura di BEV a prezzi ridotti per le organizzazioni che operano a favore di comunità svantaggiate. Inoltre, è stato ribadito l’impegno a erogare ulteriori 10 milioni di dollari per l’installazione di colonnine pubbliche per la ricarica di vetture elettriche. “Insieme abbiamo trovato una soluzione che avvantaggia sia i clienti sia il pianeta”, ha dichiarato Carlos Tavares, Ad di Stellantis. “Questo accordo eviterà l’emissione di 10-12 milioni di tonnellate di gas serra e consentirà ai clienti statunitensi di beneficiare delle nostre tecnologie all’avanguardia, tra cui cinque veicoli ibridi plug-in e due veicoli 100% elettrici. Siamo determinati a offrire soluzioni all’insegna della sostenibilità attraverso tutti i nostri brand e vogliamo avere un ruolo da protagonisti a livello globale negli sforzi di decarbonizzazione”, ha aggiunto. (segue) (Com)