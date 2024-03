Stellantis: accordo con Stato della California per ridurre emissioni di CO2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo accordo con Stellantis aiuterà la California a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi nel ridurre drasticamente l’inquinamento e nell’avere un maggior numero di vetture meno inquinanti in circolazione”, ha dichiarato Gavin Newsom, governatore della California. “Le più grandi e influenti aziende globali sono consapevoli di come questo sia il modo più efficace per contrastare insieme il cambiamento climatico. Questa intesa è un altro esempio di come il settore privato possa aiutare la California nel suo impegno a fornire vetture meno inquinanti ai suoi abitanti”, ha aggiunto. “La collaborazione della California con i principali costruttori automobilistici è un esempio di come si possa pulire l’aria che respiriamo, combattere il cambiamento climatico e migliorare le condizioni di vita di chi abita nel nostro Stato”, ha dichiarato Liane Randolph, Chairman della Carb. “In particolar modo, la collaborazione dell’industria automobilistica aiuta ad accelerare l’impiego di soluzioni a zero emissioni che renderanno possibile un futuro più sostenibile”. “L’inquinamento dell’aria e la crescente minaccia provocata dal cambiamento climatico impongono di agire e di innovare. La nostra collaborazione con Stellantis è un esempio di come si possa tutelare la qualità dell’aria che respiriamo”, ha dichiarato Steven Cliff, Executive Officer della Carb. “Accordi come questo garantiscono aria pulita agli abitanti della California e più certezza ai costruttori automobilistici”. (segue) (Com)