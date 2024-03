Stellantis: accordo con Stato della California per ridurre emissioni di CO2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, la gamma Stellantis negli Stati Uniti comprende cinque veicoli ibridi plug-in, tra cui Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Chrysler Pacifica Hybrid, Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale. L’offerta prevede inoltre due veicoli 100 per 100 elettrici: Fiat 500e e il van Ram ProMaster Ev. Quest’anno l’Azienda ha in programma di lanciare negli Stati Uniti otto nuove vetture 100 per 100 elettriche, mentre a livello mondiale l’offerta arriverà a 48 modelli Bev entro la fine del 2024. Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis investirà oltre 50 miliardi di euro nell’elettrificazione con l’obiettivo di raggiungere il 100% del mix di vendite di autovetture elettriche a batteria (Bev) in Europa e il 50 per cento del mix di vendite negli Stati Uniti di autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi di vendita, l’Azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità delle batterie, grazie al supporto di sei impianti di produzione di batterie in Nord America e in Europa. Stellantis prosegue così nella giusta direzione per diventare un’azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038 in ogni suo ambito, con una compensazione a una cifra percentuale delle emissioni rimanenti. (Com)