Argentina: a febbraio bilancia commerciale chiude in attivo, +1,4 miliardi di dollari

- A febbraio lo scambio commerciale in Argentina ha registrato un surplus di 1,4 miliardi di dollari. Lo ha riferito l'Istituto Nazionale di statistica (Indec). "Le esportazioni sono aumentate del 5,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso", afferma il rapporto che aggiunge che "i prezzi sono diminuiti del 6,8 per cento e le quantità sono aumentate del 13,5 per cento". Le importazioni, invece, sono diminuite del 18,6 per cento rispetto a febbraio dell'anno precedente. "I prezzi e le quantità sono diminuiti rispettivamente del 6,4 per cento e del 13,2 per cento", spiega il documento. "Nel secondo mese dell'anno è stato registrato un surplus di 1,4 miliardi di dollari, mantenendo così il trend positivo iniziato a dicembre 2023. Questo risultato si inserisce in un contesto di riduzione dei prezzi sia nelle esportazioni che nelle importazioni, accompagnato da un aumento del volume dei prodotti esportati e una diminuzione della quantità di prodotti importati", conclude il comunicato. (Abu)