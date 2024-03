Usa: assalto al Congresso, Trump chiede a Corte suprema di confermare immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto alla Corte suprema di decretare la sua “totale immunità” rispetto alle accuse di interferenze elettorali legate all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In una comunicazione inviata ai giudici, i legali di Trump hanno affermato che “una presidenza non può funzionare e non può conservare la sua cruciale indipendenza, se un presidente viene incriminato per azioni ufficiali dopo avere lasciato il suo incarico”. La messa in discussione dell’immunità della figura del presidente, prosegue la nota, pone “gravi interrogativi dal punto di vista costituzionale, che vanno ad interessare lo stesso principio della separazione dei poteri”. (Was)