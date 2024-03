Difesa: Tajani, favorevole a sistema comune in Ue, dobbiamo contare di più in Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono favorevole a un sistema di difesa comune in Unione europea, all’esercito europeo, che era il grande sogno di Silvio Berlusconi” ma “per questo serve uno strumento finanziario, come gli eurobond, che sostenga una difesa europea comune”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a “Stasera Italia” su Rete4. “Serve una politica estera efficiente ed unica da parte dell’Ue” e bisogna “fare passi in avanti” perché “l’Europa deve contare di più" negli equilibri con gli Stati uniti e nella Nato, ha concluso.(Res)