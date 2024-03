Russia: Tajani, nulla da chiarire con Salvini, governo è unito e coeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini sul voto in Russia “non c’è nulla da chiarire, è stata una frase, con Salvini c’è una visione comune”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a “Stasera Italia” su Rete4. Il governo “è unito e coeso, non c’è polemica, c’è una linea condivisa”, ha aggiunto Tajani sottolineando che "la posizione dell'Italia è chiara" e "siamo rispettati e stimati sul palcoscenico internazionale, in Ue, nella Nato e nel G7” e l'Italia "sta acquisendo prestigio” e “si sta facendo valere”, ha concluso.(Res)