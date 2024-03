Regionali: Tajani, bene Bardi in Basilicata, avanti anche in Piemonte con coalizione ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle elezioni regionali in Basilicata “Vito Bardi ha ben governato e quindi i confini della coalizione che lo sostiene si sono allargati a due forze del centrosinistra” e anche se “è un voto amministrativo e quindi è più facile ritengo che anche Alberto Cirio in Piemonte avrà una coalizione più ampia del centrodestra a sostenerlo alle elezioni regionali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a “Stasera Italia” su Rete4. (Res)