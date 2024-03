Imprese: Terna, investimenti da 16,5 miliardi, focus su innovazione e digitalizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri progetti, tra cui l’Innovation Hub “vanta due primati: la prima connessione diretta tra Europa e Africa e la commissione Europea che per la prima volta assegna un finanziamento a un progetto che vede la partecipazione della Tunisia, che non fa parte dell’Unione Europea” ha messo in evidenza Di Foggia. Con l’Innovation Hub, “supportiamo il Piano Mattei con un progetto concreto che servirà a interconnettere con 220 km Tunisia e Italia” ha concluso. (Rem)