Francia: Macron a Marsiglia, non cederemo nella lotta alla droga

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita a sorpresa a Marsiglia nell'ambito della lotta alla droga che il governo sta portando avanti in tutta la città. "Non cederemo" dinnanzi a "questo terribile flagello", ha detto Macron, spiegando di voler rendere "impossibile la vita ai consumatori" e "alle famiglie dei più giovani che servono da vedette o altro e che sono vittime di questi traffici". Il giorno precedente le autorità francesi hanno lanciato una vasta operazione che durerà diverse settimane in tutta Marsiglia. Macron ha spiegato che nelle prime 24 ore sono scattati più di 82 fermi. (Frp)