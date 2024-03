Brasile-Israele: governatori incontrano Herzog e Netanyahu, chiediamo scusa per le parole di Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governo del Brasile sulla crisi in corso in Medio Oriente è alla base di una frizione diplomatica con Israele. Ospite del vertice dell'Unione africana ad Addis Abeba, Etiopia, Lula aveva accusato Israele di commettere un "genocidio" nella Striscia di Gaza, evocando un paragone con lo sterminio degli ebrei in Germania. "Quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, con il popolo palestinese, non si è mai verificato in nessun momento storico. In realtà si è verificato quando Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei", ha detto Lula. "Le parole del presidente del Brasile sono vergognose e allarmanti", aveva ribattuto da subito il primo ministro di Israele in una nota. Lula "banalizza l'Olocausto e cerca di danneggiare il popolo ebraico e il diritto di Israele a difendersi. Paragonare Israele all'Olocausto nazista e a (Adolf) Hitler significa oltrepassare una linea rossa", ha detto ancora Netanyahu. (segue) (Brs)