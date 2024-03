Cnh Industrial: assemblea azionisti il 3 maggio, Cda propone dividendo di 0,47 dollari per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato oggi di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale degli azionisti del 2024 e la dichiarazione di delega. L'Assemblea generale si terrà il 3 maggio 2024 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Il Consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,47 dollari per azione, soggetto all'approvazione degli azionisti. Se gli azionisti approveranno il dividendo in contanti proposto, la data di registrazione del dividendo sarà il 13 maggio 2024. Si prevede che il dividendo sarà pagato il 29 maggio 2024. (Com)