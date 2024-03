Roma: da indagini omicidio Fiore, l’ordine del boss di gambizzare il fratello traditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chili di droga, armi e munizioni di ogni tipo, finanche il dito mozzato ad un “cattivo pagatore” conservato come monito da mostrare agli altri clienti, ma anche una spedizione punitiva ordinata dal boss per gambizzare il fratello minore traditore. E’ quanto è emerso nel corso dell’indagine svolta dalla squadra mobile di Roma sull’omicidio di Andrea Fiore avvenuto il 27 marzo in via dei Pisani, e sulla gambizzazione di due ragazzi in via dei Sette Metri l’11 febbraio dello stesso anno. Il periodo, quello tra febbraio e marzo 2023, è stato caratterizzato da una lunga scia di sangue versato anche da Luigi Finizio freddato il 13 marzo in via dei Ciceri in una stazione di servizio. L’omicidio di Finizio resta ancora un caso irrisolto, ma gli investigatori della mobile, coordinati dalla procura capitolina antimafia, sono arrivati a ricostruire buona parte delle dinamiche che muovevano omicidi e sanguinosi agguati. Soprattutto, gli investigatori hanno potuto disegnare una mappa criminale fatta di giovanissimi, tutti di età compresa tra i 28 e i 19 anni, senza scrupoli, capaci di sequestrare, torturare, uccidere avversari; ma anche di muoversi con disinvoltura nel dark web per vendere e comprare droga e armi. (segue) (Rer)