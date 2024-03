Roma: da indagini omicidio Fiore, l’ordine del boss di gambizzare il fratello traditore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti dettagli che si leggono nell’ordinanza del Gip di Roma eseguita dalla squadra mobile e che ha portato all'arresto di tre persone indagate a vario titolo per omicidio, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona, incendio, lesioni aggravate, violenza privata e detenzione illegale di arma da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso. L’omicidio è quello di Andrea Fiore. La squadra mobile aveva già arrestato gli esecutori materiali di quel crimine ma gli ulteriori sviluppi investigativi hanno portato all’arresto dei mandanti che sono gli stessi che hanno ordinato anche le gambizzazioni dei due giovani a Morena. Tra i tre giovani arrestati, dei complessivi sei indagati, spicca la figura di un 29anne, originario di Alatri, che, di fronte al “tradimento” del fratello minore, passato a spacciare per un gruppo rivale, non ha esitato ad ordinare la sua gambizzazione, quella dell’11 febbraio. Tra l’altro, un grave ferimento a cui, secondo gli investigatori, avrebbe lui stesso assistito a distanza. (segue) (Rer)