Roma: da indagini omicidio Fiore, l’ordine del boss di gambizzare il fratello traditore (3)

- Un gruppo che faceva paura e che, per capire chi avesse ucciso il loro affiliato Luigi Finizio, non ha esitato a sequestrare e torturare un vicino di casa di Andre Fiore, arrivando anche all’uccisione dello stesso Fiore. I fatti criminosi, tra aggressioni, ferimenti e incendi sono molto più numerosi di quelli noti. L’indagine, infatti, ha fatto emergere una “cifra nera” dei reati non denunciati che non avrebbero altrimenti mai visto la luce. Vittime di pestaggi e di incendi di abitazioni che per evitare ulteriori ritorsioni non hanno neanche chiesto l’auto delle forze dell’ordine. I tre arresti, quindi, sembrano essere soltanto un tassello di un quadro molto più ampio su cui sta indagando la squadra mobile per fermare quelle che sembrano essere le nuove leve del crimine romano. (Rer)