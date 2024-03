Ucraina: Patuanelli (M5s), dopo due anni di sostegno militare siamo a uno stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ribalta la realtà per negare la realtà che la strategia bellicista sia fallita. Se si continua a rifiutare la trattativa con la Russia, qual è l'alternativa? Vogliamo quindi puntare alla sconfitta della Russia al costo di una terza guerra mondiale? La realtà è che dopo oltre due anni di sostegno militare all'Ucraina e decine di migliaia di morti siamo arrivati a uno stallo che non è certo da festeggiare". Lo ha detto il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Stefano Patuanelli, intervenendo in dichiarazione di voto dopo le comunicazioni della premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)