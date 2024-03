Imprese: Beccali (Terna), bond ibridi faremo il necessario per mantenere livelli rating

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui bond ibridi “faremo quello che è necessario per mantenere il livelli di rating, questo può implicare altre emissioni di bond ibridi. Rispetto all'ammontare dipenderà dalla necessità, abbiamo diverse leve e le useremo a seconda delle necessità. Lo strumento del bond è uno di quelli che useremo". Lo ha affermato il Chief financial officer, Francesco Beccali, in occasione del Capital Markets Day in corso a Milano.(Rem)