Infrastrutture: Consigli nazionali geologi e ingegneri incontrano Salvini, focus su Ponte Stretto e Codice contratti

23 luglio 2021

- I rappresentanti dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri hanno incontrato presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il ministro. Matteo Salvini. La prima parte dell’incontro – si legge in una nota – è stata incentrata sulla necessità di garantire una progettazione esecutiva di qualità per la corretta realizzazione dei lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto. Particolarmente importante è stato il confronto sulle attività sinergiche da mettere in campo per il raggiungimento di tale obiettivo. Nella seconda parte dell’incontro i partecipanti hanno discusso dei correttivi ritenuti utili, dai professionisti operanti nel settore, per assicurare una più efficace attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, che a breve compirà un anno dalla sua approvazione. È stata poi condivisa l’opportunità di una norma di raccordo delle disposizioni di tale Codice con quelle della Legge sull’equo compenso, nonché la necessità di alcuni emendamenti allo stesso Codice al fine di agevolare la massima partecipazione dei tecnici, in possesso dei requisiti necessari alle procedure di affidamento dei servizi di progettazione. (segue) (Com)