Infrastrutture: Consigli nazionali geologi e ingegneri incontrano Salvini, focus su Ponte Stretto e Codice contratti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cng Arcangelo Francesco Violo, ha sottolineato che “abbiamo evidenziato al ministro la necessità di apportare alcuni correttivi al codice dei contratti, in particolare sui requisiti necessari per gli affidamenti di incarichi professionali per le relazioni specialistiche e della necessità di prevedere espressamente la presenza dei geologi nei collegi consultivi tecnici in quanto risulta indispensabile la professionalità degli stessi in ipotesi di controversie su tematiche di loro competenza”. “Inoltre – ha proseguito – ho informato il ministro della costituzione di un gruppo di studio coordinato dal Consiglio nazionale dei geologi per il progetto del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e professionale, come peraltro fatto anche dal Cni, concordando con il ministro Salvini la necessità di programmare un incontro tecnico tra il gruppo di studio e la Società Stretto di Messina”. La delegazione si è detta molto entusiasta a margine del colloquio con il ministro Salvini. (Com)