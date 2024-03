Imprese: Di Foggia (Terna), in corso assessment tecnici preliminari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arera nel 2023 “con una delibera incentiva i distributori a dismettere alcuni asset che dal punto di vista tecnico sono molto più funzionali alle trasmissioni e quindi all’alta tensione. Sono in corso degli assessment tecnici preliminari”. Lo afferma Giuseppina Di Foggia, amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, in occasione del Capital Markets Day a Milano, rispondendo a chi le ha chiesto in merito alla probabilità di acquisto di asset di alta tensione da altri operatori.(Rem)