Russia: Gasparri (FI), elezioni hanno attendibilità zero ma non siamo in guerra con Putin

20 luglio 2021

- "Anche oggi che il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Tajani ha detto con chiarezza quello che pensiamo delle elezioni in Russia, la cui attendibilità è tendente allo zero. Ma ha anche detto che l'Italia non è in guerra con la Russia”. Lo ha detto in Aula il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Noi confermiamo il sostegno agli ucraini – ha proseguito – ma riteniamo che parlare di pace non sia un'eresia. Qualcuno ha persino criticato il Papa ma ci mancherebbe che il Papa non auspicasse la pace tra i popoli. Volete anche dire al Papa cosa deve fare? Poi il Papa alcuni lo citano quando fa comodo, quando poi parla dell'ideologia gender o di altre questioni, allora non viene più citato". "Noi non vogliamo l'escalation militare, non vogliamo che la Nato entri in guerra con la Russia, non vogliamo una terza guerra mondiale. Ma non possiamo per questo abbandonare chi ha subito un'aggressione", ha concluso. (Rin)