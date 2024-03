Ue: Gasparri (FI), difesa europea è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La difesa europea “è una priorità, è un'emergenza. Dobbiamo incrementare la nostra spesa per raggiungere i livelli previsti dalla Nato, ma dobbiamo anche auspicare una maggiore collaborazione tra i Paesi nella difesa, che può consentire poi un abbattimento delle spese”. Lo ha detto in Aula il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. “Ci sono differenze tra i vari Paesi europei, ma se ci fossero una convergenza e un programma comune, ci sarebbero anche un abbattimento di spese e una maggiore razionalizzazione", ha proseguito. "L'impegno per la difesa europea è fondamentale ed è bene che l'Europa ne parli. Noi siamo stati sostenitori del fatto che nel prossimo governo europeo ci sia un commissario per la difesa, così come ha sostenuto anche il Partito Popolare Europeo al recente congresso di Bucarest. Su questo l'Italia potrà dire la sua", ha concluso Gasparri.(Rin)